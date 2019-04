Argentina: parte piano prezzi essenziali

(ANSA) - BUENOS AIRES, 29 APR - Per cercare di contenere una inflazione che viaggia da mesi al ritmo del 50% annuo, il governo dell'Argentina ha lanciato oggi un programma di 'Prezzi essenziali' riguardante la vendita nei supermercati di 64 prodotti alimentari del paniere di base che dovrebbero mantenere il loro prezzo fisso fino a ottobre. Lo riferisce il quotidiano Clarin di Buenos Aires. In ottobre sono in calendario le elezioni presidenziali e legislative argentine, ed il presidente Mauricio Macri, che probabilmente si ricandiderà, vuole arrivarci con un clima sociale il meno agitato possibile, nonostante la crisi economica che attanaglia il Paese.

All'iniziativa, in 2.500 punti di vendita di tutto il Paese, partecipano le principali catene di supermercati che si sono impegnati a offrire i prodotti (fra cui olio, zucchero, pasta, farina, riso, vino, latte e yogurt) a prezzo calmierato.