Animali fantastici 3 in sala 12/11/2021

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Proseguono le avventure del Wizarding World con il terzo film della serie Animali fantastici 3, prodotto da Warner Bros. Pictures, che annuncia l'uscita nelle sale per il 12 novembre 2021. Questa data segna l'uscita del prossimo capitolo di una delle property più importanti dello Studio. Lo ha annunciato Ron Sanders, President Worldwide Theatrical Distribution and Home Entertainment.

"J.K. Rowling - ha detto Sanders - ha creato un universo maestoso che ha affascinato le persone di tutte le età, portandoci in uno straordinario viaggio nella magia. La Warner Bros. è molto orgogliosa di essere la casa cinematografica del Wizarding World, ed è entusiasta per il futuro della saga di Animali fantastici. Non vediamo l'ora di presentare il terzo capitolo della serie di cinque film, al pubblico di tutto il mondo nel novembre 2021".

La produzione del film dovrebbe iniziare nella primavera del 2020.