Al Costanzi Biancaneve vestita Gaultier

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Prima di scoprire l' amore Biancaneve è una bambina e quindi non pericolosa, dopo l' incontro con il principe diventa una donna e provoca il conflitto con la Regina Cattiva". Il coreografo franco-albanese Angelin Preljocaj porta al Teatro dell'Opera di Roma la sua versione ispirata alla fiaba dei fratelli Grimm costruita "come un millefoglie", una danza su musiche di Gustav Mahler che si presta a più livelli di lettura, ma dove il cuore della vicenda resta come le due donne protagoniste vivono il rapporto con la bellezza. Il balletto, premiato nel 2009 con i Globes de Cristal, debutta al Costanzi il 3 maggio per restare in cartellone fino al 9 con il corpo di ballo diretto da Eleonora Abbagnato. Biancaneve conta su una firma di spicco per i costumi, lo stilista Jean Paul Gaultier. L' étoile Rebecca Bianchi sarà una Biancaneve "candida e stupefacente", il primo ballerino Claudio Cocino il principe "coraggioso e dolce". Le scene sono di Thierry Leproust, le luci di Patrick Riou.