Usa, 5 cadaveri in casa nel Tennessee

(ANSA) - WESTMORELAND (USA), 28 APR - Dopo una caccia all'uomo, è stato catturato ieri sera nei boschi del Tennessee un venticinquenne ricercato dopo il ritrovamento di cinque cadaveri in due abitazioni della contea di Sumner.

Le autorità non hanno al momento rilasciato alcun dettaglio sulle vittime, né su che tipo di arma sia stata usata. Indaga il Tennessee Bureau of Investigation.

La contea di Sumner è a nordest di Nashville e confina con il Kentucky. Gli omicidi sono avvenuti vicino alla città di Westmoreland.