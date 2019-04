Serie A: Sampdoria-Lazio 1-2

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Lazio batte Sampdoria 2-1 in uno dei posticipi della 34/a giornata del campionato di serie A giocato a Genova. Un successo che porta i biancocelesti a 55 punti in classifica, con ancora qualche speranza di agganciare la zona Europa, mentre la spegne del tutto per la Samp. La Lazio ha chiuso 2-0 il primo tempo con una doppietta di Caicedo, ma nella ripresa i blucerchiati, pur in 10 per l'espulsione di Ramirez, hanno ridotto le distanze con Quagliarella e sfiorato più volte il pareggio. nel bilancio degli ospiti c'è anche una traversa di Immobile del possibile 3-1.