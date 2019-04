Militanti FN denunciati per aggressione

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Cinque militanti di Forza Nuova sono stati denunciati per aggressione e rapina in seguito a indagini su un pestaggio avvenuto a Milano lo scorso 29 marzo durante un'affissione di manifesti. La Polizia di Stato ha infatti eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura. Secondo le accuse un passante, mentre rincasava, è venuto a lite con loro, intenti ad affiggere manifesti politici in via Strambio, e sarebbe stato insultato e picchiato, riportando una prognosi di 7 giorni. All'uomo è stato rubato il cellulare.