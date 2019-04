Mastandrea, film per Italia che resiste

(ANSA) ROMA 26 APR - "Questo è il mio primo film, io sono un attore quindi essere premiato come regista mi sembra davvero molto. Oggi è un giorno molto importante in Italia e dedico questo film a tutti gli italiani che non si arrendono e che resistono". Così Valerio Mastandrea nel ricevere il Premio Silver George, per la migliore Regia al 41/o Festival Internazionale di Mosca per la sua opera prima, Ride.

Tra i giurati: Kim Ki-duk e Valia Santella, il regista turco Semih Kaplanoglu, l'attrice russa Irina Apeksimova e la finlandese Maria Jarvenhelmi. Ride, opera prima di Mastandrea, è un film con registri narrativi dal surreale al drammatico, e al centro una storia divisa tra morti bianche, ironia e dolore. Il film racconta della vigilia di un funerale e di una vedova di un operaio morto sul lavoro. "Oggi - ha detto Mastandrea - è difficile entrare in contatto con le proprie emozioni a causa di un sistema che dimentica presto. Non bisogna mai permettere di diventare passivi, di perdere il senso dell'umanità".