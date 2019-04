Usa,fermati genitori bimbo trovato morto

(ANSA) - WASHINGTON, 25 APR - La polizia ha ritrovato dopo una settimana il corpo di un bambino di cinque anni scomparso in Illinois.

Era sepolto in una fossa, coperto con della plastica, in una zona rurale di Woodstock, nella contea di McHenry County, 80 km a nordest di Chicago. Gli agenti hanno arrestato i genitori, Andrew Freund Sr. e JoAnn Cunningham, che ne avevano denunciato la scomparsa e che ora sono accusati di omicidio di primo grado e di altri crimini. Sconosciuti ancora il movente e le circostanze del delitto. La polizia aveva visitato piu' volte la casa del piccolo Andrew 'AJ', scoprendo che viveva in condizioni pessime, tra sporcizia, feci e urine di cane. I servizi sociali erano in contatto con la famiglia sin dalla sua nascita, con oppiacei nel corpo. Era stato in affidamento per due anni prima di essere restituito ai genitori. Un fratello piu' giovane era stato tolto ai genitori la scorsa settimana.