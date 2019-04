Revocata cittadinanza a Mussolini

(ANSA) - SALERNO, 25 APR - La giunta comunale di Sarno (Salerno), all'unanimità, ha revocato la cittadinanza onoraria che fu conferita dall'amministrazione dell'epoca a Benito Mussolini il 23 maggio 1923. Il Consiglio comunale ora dovrà solo ratificare l'atto deliberativo approvato dall'esecutivo di centrosinistra guidato dal sindaco Giuseppe Canfora. "Secondo numerosi storici - si legge nella delibera - Benito Mussolini fu considerato anche il mandante politico della vile aggressione nei confronti di Giovanni Amendola originario di Sarno a cui è intitolata l'aula consiliare del Comune (...). La cittadinanza onoraria, a suo tempo conferita, risulta, pertanto, incompatibile con i valori di cui il Comune di Sarno e la sua comunità sono oggi portatori oltre ad essere in contrasto con l'art. 7 comma 1 dello Statuto del Comune stesso".

"Non possiamo - ha spiegato il primo cittadino Canfora - essere la città di Giovanni Amendola e poi avere come cittadino onorario il mandante del suo assassinio".(ANSA).