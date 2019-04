Migranti: Italia supera Francia su asilo

(ANSA) - BRUXELLES, 25 APR - Nel 2018 l'Italia sorpassa la Francia, in Europa, quanto a concessione della protezione internazionale ai richiedenti asilo, attestandosi al secondo posto dopo la Germania. Emerge da un'analisi dei dati Eurostat.

Nel 2018 i 28 Stati membri, nel loro insieme, hanno garantito protezione internazionale a 333.355 profughi. Oltre il 40% delle decisioni positive sono state in Germania (139.600), in Italia (47.885), e Francia (41.440). Nel 2017 i richiedenti asilo ad aver ottenuto parere positivo erano stati 538mila.