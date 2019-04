Michael Madsen guidava in stato ebbrezza

(ANSA) - MALIBU' (CALIFORNIA), 25 APR - E' stato formalmente accusato di giuda in stato d'ebbrezza Michael Madsen, uno degli attori feticcio di Quentin Tarantino.

Madsen, 61 anni, lo scorso mese è finito contro un palo mentre era a bordo del suo suv a Malibù, sulla costa sud della California. L'attore statunitense non è nuovo a questo tipo di reato. Non ha presentato appello e la causa al tribunale di Los Angeles è prevista per il 20 maggio.

Madsen è noto in particolare per i suoi ruoli in 'Kill Bill', 'Le iene' e 'The hateful eight'.