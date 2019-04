Macron, giù tasse ma niente patrimoniale

(ANSA) - PARIGI, 25 APR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ribadito il suo no alla principale richiesta dei gilet gialli, il ripristino della patrimoniale sui capitali, ma ha annunciato un significativo "taglio dell'imposta sul reddito" per i lavoratori e la classe media. Macron ha chiesto ai suoi concittadini di "lavorare di più" per finanziare il taglio delle tasse che ha in programma di varare.