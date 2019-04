Wedding planner dei vip muore a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 24 APR - A 35 anni era riuscita a diventare la 'wedding planner' più blasonata di Venezia, e non solo, cercata da star e vip, ma il suo fisico si era fortemente debilitato per una grave malattia che non è riuscita a sconfiggere e così Eleonora Rioda ha scelto un amaro addio nella sua casa alla Giudecca. Era conosciuta a Venezia soprattutto per la sua firma in calce a eventi con star come Cruise,De Niro,Hanks, Spielberg, Stone, Washington, per citarne solo alcuni. Un traguardo che Eleonora non si immaginava di raggiungere così in fretta quando, dopo un periodo di account manager in Olanda per Dmc, nel 2009 aveva fondato 'Venice First',occupandosi di eventi di lusso. Di lì a poco, nel 2011, viene coinvolta nei preparativi del faraonico matrimonio voluto da un magnate indiano per la propria figlia (20 mln di euro per 800 invitati). Un 'tocco' quello di Eleonora che non è passato inosservato a Vogue India prima, ed Elle e Bridges poi. C'è ancora lei dietro il matrimonio nel 2017 del calciatore Alvaro Morata.