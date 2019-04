Verso 1 mln di domande per pace fiscale

(ANSA) - ROMA, 24 APR - La pace fiscale viaggia spedita verso un milione di adesioni. In base ai dati aggiornati al 18 aprile, sono quasi 865 mila le domande presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui circa 725 mila riguardano la cosiddetta rottamazione-ter e 140 mila il "saldo e stralcio".

Secondo quanto risulta all'ANSA, in vista della scadenza del termine fissato al prossimo 30 aprile, l'andamento delle richieste è in forte crescita, quindi il traguardo di un milione potrebbe essere raggiunto in questi ultimi giorni a disposizione dei contribuenti.