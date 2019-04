Incontro Putin-Kim domani alle 13 locali

(ANSA) - MOSCA, 24 APR - Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un si incontreranno sull'isola Russky a Vladivostok domani (giovedì, ndr) alle 13 ora locale (le 5 del mattino in Italia). Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "Cominceranno intorno all' 1 pm ora locale, non molto tempo dopo mezzogiorno", ha detto Peskov, citato da Interfax.