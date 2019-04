Fiori a tomba nazista, interviene Anpi

(ANSA) - CASERTA, 24 APR - "Contro il pericolo sempre presente che tornino rigurgiti nazi-fascisti non dobbiamo mai abbassare la guardia. Perciò chiediamo con forza, che la tomba del criminale di guerra Michael Seifert, ubicata nel cimitero di S. Maria Capua Vetere e da tempo meta di omaggi periodici da parte di nostalgici, sia spostata altrove e sia anonima". Lo afferma il presidente della sezione casertana dell'Anpi Agostino Morgillo, che qualche giorno fa ha indirizzato insieme al presidente dell'Anpi Alto Adige Sudtirol Guido Margheri, una lettera ai sindaci di Santa Maria Capua Vetere e Bolzano affinchè il criminale noto come il "boia di Bolzano", venga "seppellito in modo anonimo". Seifert è morto nel 2010 nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, dove arrivò nel 2008 dopo essere stato estradato in Italia dal Canada in seguito alla condanna all'ergastolo nel 2000. "Con la morte di quasi tutti i partigiani - avverte Morgillo - il rischio concreto è che la memoria si diradi".