Siri: M5S, chiarimento necessario

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Quattro domande alla Lega sul caso Siri". E' questo il titolo di un post sul blog delle Stelle in cui il M5S elenca quattro quesiti per "un chiarimento necessario e non più rimandabile". "Quali sono i reali rapporti tra Siri, la Lega e Paolo Arata? Perché Siri ha presentato più volte delle proposte, sempre bloccate dal M5S, per incentivare l'eolico? Perché Siri si è contraddetto, cambiando versione più volte? Giorgetti sapeva che era figlio di Arata e dei rapporti del padre con Nicastri", sono le quattro domande pubblicate dal blog del Movimento.