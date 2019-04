Salvini, Salva Roma fuori da dl crescita

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Il Salva Roma resta fuori dal decreto legge crescita. Ci sarà un provvedimento ad hoc per tutti i comuni. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi prima dell'inizio del Consiglio dei ministri. Riferendosi poi ai rapporti con il M5S, ha aggiunto: "Nessuna crisi di governo, l'Italia ha bisogno di un governo per quattro anni. Il mio rapporto con il M5S è buono, non ho tempo e voglia per litigare con nessuno".