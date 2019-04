Onu, stupro non sia un'arma di guerra

(ANSA) - NEW YORK, 23 APR - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato con 13 voti a favore e due astenuti (Russia e Cina) una risoluzione sulla violenza sessuale in conflitto, volta a combattere l'uso dello stupro come arma in guerra. Gli Usa avevano minacciato di porre il veto perché nel testo era usato un linguaggio sull'assistenza alla "salute riproduttiva", che per estensione costituiva il sostegno all'aborto per le vittime. Nel nuovo testo ammorbidito è stato eliminato il riferimento come richiesto dagli Stati Uniti.