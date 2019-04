Filippine, 11 i morti nel terremoto

(ANSA) - PORAC (FILIPPINE), 23 APR - E' salito a 11 morti il bilancio delle vittime del potente terremoto di ieri nel nord delle Filippine.

Nella notte i soccorritori hanno trovato infatti altri corpi tra le macerie di un supermercato e delle case di un villaggio nella provincia di Pampanga, a nord di Manila. Un uomo è stato invece estratto vivo in mattinata e secondo le autorità locali un'altra persona sta per essere salvata dai soccorritori.

Il sisma è avvenuto alle 17:11 ora locale (le 11:11 in Italia). Ha avuto una magnitudo stimata in 6.1 dal servizio geologico statunitense Usgs e in 5.9 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'ipocentro è stato a una profondità compresa tra i 10 e i 20 km, mentre l'epicentro a Gutad nella regione di Luzon Centrale.