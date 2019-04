Zidane "Non sono bruciato, penso a 2020"

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Manca un mese di campionato e cercheremo di farlo bene, ma la mia mente adesso è qui, anche se la mia energia è rivolta anche al prossimo anno. Non sono bruciato": così il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Athletic Bilbao al Bernabeu. "Ci saranno cambiamenti, so quello che voglio e ne parlerò con il club", ha aggiunto Zizou che glissa sul futuro di Bale ("Non ne parlo, penso solo a match di domani"), di Asensio ("Ne conosciamo il talento, la sua stagione è stata un po' complicata così come per tutti"), di Mbappè ("Potete chiedere, ma io risponderò quel che voglio"), chiarendo che "non voglio fare nomi. Ho intenzione di parlare col club perché so esattamente cosa voglio, ma non lo dirò ora e ancor meno prima di una partita. E' chiaro che ci saranno cambiamenti.

Detto questo, dobbiamo accettare che non è stato l'anno migliore del Real e dobbiamo cambiarlo". A cominciare magari dall'assetto tattico: "Si, ci saranno anche cambiamenti nel sistema".