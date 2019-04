Papa: momento superare chiusure e paure

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 20 APR - Superare le paure e le chiusure: anche questo è il "passaggio" che con l'aiuto di Dio dobbiamo fare in questa Pasqua. E' l'invito di Papa Francesco che nella veglia pasquale nella basilica vaticana è tornato a parlare della carriera e del denaro, che allontanano dalla "luce vera" dalla vita vera che è Cristo. Poi il pontefice ha parlato della "psicologia del sepolcro", della paura che tutto finisca con la morte e che ci fa essere "portatori di malsano scoraggiamento". Ma con la resurrezione Cristo indica la speranza: "Non seppellire la speranza!", è l'invito del Papa. E nell'omelia cita anche una "certezza non negoziabile", quella dell'amore di Dio che non cambia. La Veglia Pasquale nella basilica vaticana è cominciata, come tradizione, con il rito del fuoco e la preparazione del cero pasquale. Papa Francesco, nel corso della messa, ha anche battezzato otto adulti, provenienti da cinque Paesi.