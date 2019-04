Kabul, attacco a ministero Informazione

(ANSA) - ROMA, 20 APR - La sede del ministero dell'Informazione afghano a Kabul è sotto attacco: lo riporta la Bbc, secondo cui c'è stata un'esplosione e sono stati sparati colpi di arma da fuoco. Secondo il portavoce del ministero, Nasrat Rahimi, l'esplosione è avvenuta alle 11:40 circa ora locale (circa le 9:10 in Italia) e c'è stata una sparatoria fra le forze di sicurezza afghane e gli attentatori. Non ci sono per il momento notizie di morti o feriti. Il ministero dell'Informazione afghano, scrive la Bbc, si trova vicino al palazzo presidenziale.