Raf-Tozzi, dal 30 aprile in tour

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Dal 30 aprile il super show di Raf e Umberto Tozzi toccherà i principali palasport di tutta Italia. I due artisti sono inoltre ospiti sabato 20 aprile della quarta puntata del Serale di Amici 18 su Canale 5. Raf e Tozzi sono pronti ad entusiasmare il loro pubblico, portando in tour una scaletta con più di 30 pezzi, brani indimenticabili e grandi successi, da Gloria a Self Control, da Si può dare di più a Cosa resterà degli anni 80, da Infinito a Ti amo, ma anche Ti pretendo, Gli altri siamo noi, Il battito animale, Immensamente, Come una danza e Gente di Mare. Queste le date del tour "RAF TOZZI" (prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Colorsound): 30 aprile Rimini (data zero), 3 maggio Reggio Calabria; 4 maggio Acireale; 6 maggio Bari; 7 maggio Eboli; 9 maggio Ancora; 13 maggio Milano; 16 maggio Firenze; 18 maggio Roma; 21 maggio Bologna; 23 maggio Treviso; 24 maggio Brescia; 25 maggio Torino.