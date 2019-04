Greta, prepariamoci a lottare per anni

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Il problema base è che nulla viene fatto per arrestare la catastrofe ecologica. Dobbiamo prepararci a lottare per lungo tempo. Non basteranno settimane o mesi, ci vorranno anni". Lo ha detto Greta Thunberg dal palco dello sciopero del clima di Piazza del popolo. "Noi non siamo quelli che hanno creato questa crisi - ha aggiunto - Noi siamo nati in questo mondo dove c'e' un'emergenza esistenziale ignorata, e abbiamo deciso di agire contro questa perche' siamo stufi delle bugie e delle promesse non mantenute".

"Penso che ci sia stata una grandissima attenzione da parte del pubblico, che non ci aspettavamo. Erano molto attenti su tutti gli interventi. E' stato molto emozionante il minuto di silenzio dedicato ai morti per il clima e gli inquinamenti aziendali", lo ha detto all'ANSA Marianna Panzarino, attivista di Fridays For Future Roma, dopo la manifestazione di stamani con Greta Thunberg. "Abbiamo lasciato piazza del Popolo pulitissima, nonostante ci fossero stati 25.000 ragazzi", ha sottolineato.