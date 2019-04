Pd, Salvini voleva chiudere prefetture

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Più poteri ai prefetti? E' l'ennesimo esempio di trasformismo. Ricordo che Salvini in campagna elettorale diceva che le prefetture andavano chiuse perché antidemocratiche‎e bisognava stare vicino ai sindaci, che erano l'unica autorità democratica. Oggi leggo che sostiene esattamente l'opposto, che la sicurezza va data ai prefetti".

Così il segretario Pd Nicola Zingaretti a margine di una riunione in prefettura di Roma. "E' quello che accade - ha aggiunto - quando invece che un progetto per il Paese si privilegiano la demagogia e le chiacchiere senza costrutto. Ha cambiato idea ancora una volta: dalle prefetture da sciogliere alle prefetture alle quali si dà addirittura in mano la sicurezza urbana". "Ci vuole più polizia, più controllo dei territori, più garanzie per la sicurezza - ha detto ancora il leader Pd -, ma questa si dà anche con più investimenti sul sociale, più servizi e non tagliando i fondi alle periferie come è stato fatto da questo governo".