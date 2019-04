Scoperti mille falsi braccianti agricoli

(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 17 APR - I finanzieri del Gruppo di Locri, coordinati dalla Procura, in collaborazione con l'Ufficio vigilanza ispettiva dell'Inps di Reggio Calabria, hanno scoperto una truffa ai danni dell'Istituto, perpetrata da 31 aziende agricole operanti nella Locride negli anni dal 2012 al 2018 con l'assunzione fittizia di oltre 1.000 dipendenti con un danno alle casse dello Stato di 5 milioni. Le imprese presentavano all'Inps falsi contratti di affitto e/o comodato di terreni riconducibili anche a soggetti ignari, oltre a fasulle denunce aziendali trimestrali attestanti l'impiego, mai avvenuto, di operai per consentire l'indebita percezione di indennità di disoccupazione, malattia, assegno nucleo familiare e maternità. I rappresentanti legali delle imprese sono stati denunciati per truffa aggravata e falsità ideologica mentre i 1.000 falsi braccianti, alcuni dei quali in passato denunciati per associazione mafiosa, sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso con il fittizio datore di lavoro.