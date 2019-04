Pd: Orlando-De Micheli vice Zingaretti

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Il Segretario del Pd Nicola Zingaretti ha indicato oggi Andrea Orlando e Paola De Micheli vicesegretari del Pd. Orlando sarà il vicesegretario vicario. La nomina sarà poi messa al voto nella prima assemblea utile del partito". E' quanto si legge in un comunicato del Pd. "Dopo l'elezione del Presidente e del Tesoriere, la chiusura delle liste per le europee e il confronto nei gruppi parlamentari, si allarga il gruppo dirigente del Pd. La segreteria nazionale sarà formata nei prossimi giorni e verranno ufficializzati anche i responsabili dei Forum tematici del Partito".

Orlando, 50 anni, deputato ed ex ministro della Giustizia, é il leader della sinistra interna. De Micheli, 45 anni, è stata sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, poi coordinatrice della campagna di Nicola Zingaretti per le primarie e dello staff operativo dopo la sua elezione a segretario.