Marini, non torno indietro da dimissioni

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 17 APR - "La decisione di dimettermi è presa e non tornerò indietro nemmeno se il Consiglio regionale dovesse invitarmi a un ripensamento attraverso un voto contrario alle dimissioni": lo ha detto l'ormai ex presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Lo ha fatto in un'intervista all'ANSA.

"Il Consiglio regionale - ha sottolineato Marini - sarà ovviamente libero di esprimersi come meglio ritiene opportuno fare, ma le mie dimissioni sono irrevocabili". (ANSA).