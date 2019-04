Salvò Sindone, Notre-Dame risorgerà

(ANSA) - TORINO, 16 APR - Le immagini della cattedrale di Notre-Dame in fiamme "mi hanno riportato al senso di impotenza e di disperazione di quella notte". Così all'ANSA Mario Trematore, il vigile del fuoco che la notte tra l'11 e il 12 aprile 1997, a Torino, si caricò sulle spalle la Sindone salvandola dall'incendio della Cappella seicentesca del Guarini. "Eventi come questi ti fanno toccare la morte con mano ma, nella paura, ti fanno trovare una forza e un coraggio che non ti aspetti.

Credo sia stato così anche per i pompieri francesi".

L'incendio di Notre-Dame, come quello della Cappella della Sindone, per Trematore "parla di morte". "Per i vigili del fuoco lottare contro una cosa del genere è come lottare contro la morte - racconta - Sono però convinto che la forza trovata nella disperazione, il voler vincere sulle fiamme, farà risorgere Notre-Dame dalle sue ceneri più bella di sempre".