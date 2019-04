Madonna, 17/4 nuovo singolo con Maluma

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Lasciando indizi qua e là sui suoi social, Madonna ha fatto trapelare che il 17 aprile uscirà il suo nuovo singolo dal titolo Medellin, in collaborazione il cantautore colombiano Maluma. Il brano anticipa l'uscita dell'album Madame X, di cui la stessa Madonna aveva dato notizia, sempre dai social, pubblicando una serie di clip.

"Madame X - si legge nei suoi post - è un agente segreto, che viaggia per il mondo, cambia identità, lotta per la libertà, porta la luce nei luoghi bui. E' un'insegnante di cha cha, una professoressa, un capo di stato, una domestica, un'amazzone, una prigioniera, una studentessa, un'insegnante, una suora, una cantante di cabaret, una santa, una prostituta".