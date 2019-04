Tiger Woods vince Masters 14 anni dopo

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Quattordici anni dopo l'ultima volta, Tiger Woods torna a vincere il Masters Tournament. Ad Augusta il fuoriclasse americano conquista la quinta 'Green Jacket' in carriera nell'83/a edizione del torneo più prestigioso al mondo di golf, avvicinando così il record di successi (6) di Jack Nicklaus. E' il 15/o trionfo Major per Woods (il primato è sempre di Nicklaus con 18), che non vinceva un torneo del Grande Slam dal 2008 (Us Open). Sfuma il sogno di Francesco Molinari, che chiude quinto dopo essere crollato nel finale.