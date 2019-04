Papa a S.Pietro, messa Domenica Palme

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 14 APR - Papa Francesco è entrato in processione in Piazza San Pietro, dove stamane presiede la solenne celebrazione liturgica della Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Al centro della piazza, presso l'obelisco, il Papa benedice le palme e gli ulivi e, al termine della processione che raggiunge il sagrato, celebra la messa della Passione del Signore.

Alla celebrazione prendono parte - in occasione della ricorrenza diocesana della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, sul tema: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola" (Lc 1,38) - giovani di Roma e di altre diocesi.

Concelebrano la messa con il Papa cardinali, vescovi e sacerdoti.