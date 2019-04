Masters, testa a testa Molinari-Woods

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Colpo di scena al Masters Tournament.

Le magie di Tiger Woods riaprono i giochi dell'ottantatreesima edizione del più prestigioso torneo major del golf. A metà gara del quarto ed ultimo giro il fuoriclasse americano ha accorciato il divario in classifica da Francesco Molinari (-13 sul totale). Che dopo le prime nove buche (su un totale di diciotto) ha ora un solo colpo di vantaggio sul californiano (-12). In corsa per la Green Jacket anche altri due statunitensi, Brooks Koepka e Tony Finau (terzi a -11).