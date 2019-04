Calenda, flat tax? Salvini come operaio

(ANSA) - TRIESTE, 14 APR - "Può essere la soluzione alle diseguaglianze il fatto che Salvini, che guadagna 140 mila euro l'anno, abbia la stessa aliquota fiscale di un operaio e poliziotto? Per quale ragione?". Così l'ex ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, a chi gli chiedeva, a margine di un incontro elettorale a Trieste, se la flat tax possa essere una soluzione alle diseguaglianze. Parlando quindi di manovra economica, Calenda ha aggiunto che una "manovra bis serve senz'altro, ma il problema - ha puntualizzato - è un altro", ovvero "le norme in manovra per 50 miliardi di euro circa che ci aspettano per la fine dell'anno.

Ci hanno messo in una situazione disastrosa per cui se non facciamo la manovra avremo un problema con gli investitori e salterà per aria lo spread, se la facciamo deprimiamo l'economia. E' un macello di proporzioni gigantesche". (ANSA).