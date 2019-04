Sudan: militari revocano coprifuoco

(ANSA) - IL CAIRO, 13 APR - Una revoca del coprifuoco notturno imposto giovedì, al momento dell'arresto del presidente sudanese Omar a-Bashir, è stato annunciato dalla giunta militare che ha preso il potere in Sudan.

"Il Consiglio ha deciso di annullare il coprifuoco", scrive l'agenzia ufficiale Suna sul proprio sito dopo che la misura era stata violata per due notti dai manifestanti radunati in sit-in da una settimana in davanti al quartiere generale delle forze armate a Khartum.