Fifa: Infantino "Razzismo inaccettabile

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Inaccettabile": è l'aggettivo scelto dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, per commentare gli ultimi episodi di razzismo: "Il razzismo non ha spazio nel calcio, così come non ha alcun posto nella società. La Fifa sta insieme a Prince Gouano, a Kalidou Koulibaly, a Raheem Sterling, a Danny Rose, così come a qualsiasi altro giocatore, allenatore, tifoso o partecipante a una partita di calcio che è stato preso di mira dal razzismo, sia al più alto livello professionale che in un parco giochi scolastico. Il razzismo deve finire. Punto", scrive Infantino ricordando che la Fifa ha "introdotto la cosiddetta 'procedura in tre fasi', un meccanismo che consente agli arbitri di arrivare fino all'abbandono di una partita in caso di incidenti discriminatori. La Fifa esorta tutte le federazioni affiliate, le leghe, i club e gli organi disciplinari ad adottare la stessa procedura, nonché un approccio di tolleranza zero nei confronti degli episodi di razzismo nel calcio e ad applicare sanzioni severe".