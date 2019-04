"Elettore M5S guarda a sinistra nel Pe"

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Nell'ultima settimana non ci sono particolari scossoni nei sondaggi, le novità che emergono sono quella degli elettori del Movimento Cinque Stelle che guardano a sinistra e quella dell'elettorato della Lega che auspica, in larga maggioranza, un ritorno del centrodestra". E' il sondaggio settimanale di Index Research per Piazza Pulita su La7. Ha chiesto agli elettori della Lega se 'Dopo le elezioni europee sarebbe meglio continuare a governare con il M5S o preferirebbe un governo di centrodestra? Il 36,1% che ha risposto con i Cinquestelle mentre il 51,6% ha dichiarato con il centrodestra.

Con 'nessuno' ha auspicato il 7,2% e non si è espresso il 5,1%.

Agli elettori del Cinquestelle è stato chiesto 'In Europa preferirebbe un'alleanza con forze di sinistra, destra o centro?'. "Per gli elettori di Grillo e Di Maio sarebbe preferibile - sottolinea l'istituto - un'alleanza con la sinistra, il 18,6%. Solo il 10,9 vorrebbe intese con le destre, il 2,8 con forze di centro, il 53,9% con nessuno.