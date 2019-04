Sudan: due anni di transizione militare

(ANSA) - IL CAIRO, 11 APR - Durerà "due anni" il "periodo di transizione" in Sudan durante il quale sarà al potere un "consiglio militare": lo ha annunciato il ministro della Difesa e primo vicepresidente sudanese, il generale Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, in un messaggio letto in tv e ritrasmesso da Al Jazeera. Al termine dei due anni si terranno "libere elezioni" ma intanto la costituzione è sospesa e il paese sarà guidato da un consiglio militare di transizione. Il presidente Omar al-Bashir è stato arrestato. "La testa del regime", ha detto il militare, è tenuto "in un posto sicuro". E' stato inoltre imposto uno Stato d'emergenza in Sudan per "tre mesi" e di un mese di coprifuoco notturno dalle 22 alle 4 del mattino.