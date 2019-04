Malore in auto, muore 11enne a Roma

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Colto da malore mentre era in auto con la madre un 11enne è morto a Roma. E' accaduto intorno alle 8 in Via Cristoforo Colombo dove il traffico era rallentato per la preparazione del circuito di Formula E. Secondo quanto si è appreso, a bordo dell'auto c'erano madre, figlio e zia: le due donne hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale per soccorrere il bambino. Le condizioni di salute dell'11enne si sarebbero aggravate e due pattuglie dei vigili hanno scortato un'autoambulanza sul posto. L'undicenne, però, è deceduto poco dopo.