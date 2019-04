Proietti professore emerito Tor Vergata

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Un grande sorriso a illuminare il viso, e un'espressione emozionata, quasi incredula, nell'indossare quella lunga toga nera e rosa di fronte a tanti studenti: dal 10 aprile Gigi Proietti non è soltanto uno dei più grandi attori italiani ma anche un "Distinguished Professor", grazie all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata che gli ha conferito il titolo di Professore Emerito Honoris Causa. "La comicità è un grande mistero. Si sa solo che fa ride", dice l'attore prendendo la parola sul palco dell'Auditorium Ennio Morricone alla Facoltà di Lettere dell'Ateneo, in una prima "lezione" che fin da subito è sembrata uno spettacolo. Sala gremita di ragazzi, molti dei quali rimasti in piedi, tutti pronti con il telefonino a immortalare le battute di Proietti, i suoi racconti, i sonetti recitati. Classe 1940, Proietti è "costantemente attento a coniugare, grazie alla sua straordinaria poliedricità attoriale, la ricerca artistica con la tradizione", si legge nelle motivazioni del titolo conferito.