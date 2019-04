Libia: Haftar schiera le forze speciali

(ANSA) - IL CAIRO, 10 APR - Nella battaglia per Tripoli il generale Khalifa Haftar ha schierato le sue forze speciali dette 'Saiqa' (fulmine), un corpo d'elite formato da paramilitari e commando e già impiegato fra l'altro per la conquista di Bengasi avvenuta in tre anni e mezzo quasi casa per casa a fine 2017.