Europee: Tajani, No al M5s nel Ppe

(ANSA) - BRUXELLES, 10 APR - "Juncker non parla a nome del partito Partito popolare europeo. Se ha quest'idea... Per quanto mi riguarda, siamo alternativi ai Cinquestelle". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, sull'ipotesi di un ingresso dei Cinquestelle nel Ppe. Stasera Tajani presenterà a Bruxelles, insieme alla delegazione di Forza Italia (Ppe), il programma elettorale in vista delle elezioni europee.