Salone Libro genitori Regeni a Bookstock

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Cambia casa il Bookstock Village: lo spazio per i ragazzi e le scuole del Salone Internazionale del Libro di Torino si trasferisce nel Padiglione 2, proprio nel cuore della manifestazione. E per la prima volta, nell'edizione 2019, avrà una sua inaugurazione, il 9 maggio alle 10.30 con gli interventi di Paola e Claudio Regeni. I genitori di Giulio Regeni, morto nel 2016, parleranno con il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi del lavoro del figlio in Egitto e dei desideri che aveva per il futuro suo e del mondo. Interverrà anche Alessandra Ballerini, l'avvocato che, dopo la morte del ricercatore, sta lavorando per ottenere verità e giustizia. Finora sono già 20.000 gli studenti iscritti al Bookstock Village.

"Credo che gli adulti abbiano responsabilità piuttosto gravi per lo stato del mondo in cui stanno crescendo le ultime generazioni. Il Bookstock Village è il luogo dove un nuovo patto intergenerazionale viene saldato anno dopo anno" spiega Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro.