Pelè in Brasile, 'grazie a Dio sono qui'

(ANSA) - SAN PAOLO, 9 APR - O Rei Pelè è sbarcato all'aeroporto paulista di Guarulhos, dove ad attenderlo c'erano centinaia di tifosi venuti a sincerarsi delle condizioni di salute del tre volte campione del mondo. Scherzando con alcuni di loro, Pelè ha detto di non essere "in condizioni di giocare domenica" poi ha aggiunto di voler "approfittare di questa opportunità per ringraziare tutti coloro che hanno chiamato l'ospedale per avere mie notizie, e augurandosi una mia rapida guarigione. Molta gente mi ha fatto sapere che stava pregando per me e io posso solo dire che grazie a Dio ota sto bene, sono di nuovo qui e viva il nostro Brasile".

Un portavoce di O Rei ha confermato che a Parigi l'ex fuoriclasse, ricoverato in un ospedale della capitale francese per cinque giorni, è stato sottoposto a operazione per una forma molto violenta di infezione urinaria.