Asi, Saccoccia è il nuovo presidente

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Giorgio Saccoccia è il nuovo presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Esperto di propulsione spaziale e con un'esperienza di management, ha una lunga esperienza nel settore del trasporto spaziale. Il suo nome, inizialmente atteso per il 3 aprile, è stato selezionato oggi dal Comitato interministeriale per lo spazio.

Saccoccia succede al commissario straordinario Piero Benvenuti, nominato in seguito alla destituzione di Roberto Battiston da parte del ministro Bussetti. Il nome di Saccoccia era stato selezionato dal ministro per l'Istruzione l'Università e la Ricerca, Marco Bussetti, dalla cinquina proposta dalla Commissione di esperti e approvato dal Comitato.

Nato a Belluno 56 anni anni fa, Saccoccia ha una grande esperienza nel settore dei lanciatori e della propulsione spaziale. Dal 2003 è a capo della sezione dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) sulla propulsione e l'aerotermodinamica.