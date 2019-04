Algeria: piazza contro nomina Bensalah

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Bensalah vattene": è lo slogan che viene scandito dagli studenti algerini, scesi in piazza ancora oggi per chiedere "la fine del regime" dopo la notizia della nomina di Abdelkader Bensalah a capo di Stato ad interim. Lo riferiscono i media locali.

Nella capitale Algeri, la polizia antisommossa ha sparato gas lacrimogeni per disperdere le manifestazioni degli studenti nei pressi del tunnel di accesso all'Ateneo.