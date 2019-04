Sicurezza: Dis sensibilizzerà aziende

(ANSA) - MILANO, 8 APR - Il Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (Dis) avvierà a cavallo dell'estate una campagna di sensibilizzazione nei confronti del mondo economico-finanziario sul tema della tutela della cybersicurezza. Lo ha anticipato il direttore dell'organismo che coordina le forze dell'intelligence italiana, il generale Gennaro Vecchione, durante un incontro organizzato dalla Commissione Europea a Milano con l'Ordine dei giornalisti. "Il perimetro della sicurezza nazionale si è allargato" ha detto, sottolineando che non ci sono solo minacce strettamente 'politiche' ma anche quelle che "colpiscono il livello economico-finanziario, e questo comprende anche la minaccia cibernetica: non ti faccio funzionare gli acquedotti o la rete elettrica: si chiamano minacce 'ibride'".