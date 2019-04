Netanyahu ringrazia Trump sui Pasdaran

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 APR - "Grazie per aver accettato un'altra mia richiesta che serve gli interessi delle nostre nazioni e di quelle nella regione". Così il premier Benyamin Netanyahu ha ringraziato Trump per aver dichiarato le Guardie rivoluzionarie dell'Iran come "organizzazione terroristica".

"Continueremo ad agire in varie modi contro il regime dell'Iran che minaccia Israele gli Usa e la pace nel mondo", ha aggiunto.