Brexit: May domani vede Merkel e Macron

(ANSA) - BERLINO, 8 APR - La premier britannica Theresa May sarà domani in visita dalla cancelliera tedesca Angela Merkel a Berlino e dal presidente francese Emmanuel Macron a Parigi per discutere di Brexit. L'incontro fra le due leader e' previsto per mezzogiorno, nessuna indicazione invece sull'orario del colloquio con Macron.